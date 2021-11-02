ДТП у «Сити-Парка» в Саранске: пострадали три человека

Накануне вечером на улице Волгоградская произошло ДТП. Столкнулись две иномарки.

ГИБДД Мордовии сообщает, что 18-летний водитель автомобиля «Шкода Фабиа», по предварительным данным, двигаясь со стороны ул. Севастопольская в сторону ул. Короленко при повороте налево не уступил дорогу автомашине «Тойота Камри», движущемуся по главной дороге во встречном направлении прямо.

В результате столкновения водитель и 17-летняя пассажирка «Шкоды» были госпитализированы. 23-летней пассажирке «Тойоты Камри» оказали необходимую медицинскую помощь и отпустили домой.

Водители трезвы.