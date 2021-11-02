Росгвардейцы задержали жителя Саранска, избившего сожительницу

В Саранске был задержан 37-летний местный житель, избивший свою сожительницу. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии по РМ.

«Около 13:00 нарядом вневедомственной охраны Росгвардии, находящимся на маршруте патрулирования, было получено сообщение о том, что в одной из квартир по пр. 60 лет Октября произошел факт причинения вреда здоровью», - уточнили в ведомстве.

Поясняется, что между парой вспыхнула ссора, которая переросла в драку. Мужчина избил свою сожительницу. А после этого был задержан стражами порядка.

Для дальнейшего разбирательства его передали сотрудникам полиции.