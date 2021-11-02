Врача из Мордовии наградили медалью Луки Крымского

Николай Васильевич Биряев, врач Комсомольской ЦРБ, награжден медалью Луки Крымского. Специалист отмечен наградой за высокий профессионализм в организации и оказании медицинской помощи во время пандемии коронавируса.

Николай Биряев – уроженец города Ардатов. В 1986 году окончил МГУ имени Н.П. Огарева по специальности «Лечебное дело». С того времени работает врачом-терапевтом в Комсомольской центральной районной больнице Чамзинского района. Награждён Почетной Грамотой Республики Мордовия, имеет многочисленные благодарности.

Медаль Луки Крымского — государственная награда Российской Федерации, вручающаяся за заслуги в здравоохранении. Названа в честь выдающегося хирурга, архиепископа Симферопольского и Крымского Луки (Валентина Феликсовича Войно-Ясенецкого, 1877—1961).