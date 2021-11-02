Прокуратура заставила предпринимателя из Мордовии выплатить работнице долг по зарплате

В Мордовии после вмешательства прокуратуры местная жительница получила зарплату, которую ей задолжал работодатель. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что работодателем с женщиной не был заключен письменный трудовой договор, а также не выплачена заработная плата в размере 13,5 тыс. руб.

В ходе проверки заработная плата работнику выплачена в полном объеме.

«По данным фактам прокурором Ленинского района г. Саранска индивидуальному предпринимателю внесено представление, в том числе с требованием выплатить компенсацию за задержку выплаты заработной платы, в отношении него возбуждено 2 дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч.ч. 4 и 6 ст. 5.27 КоАП РФ», - добавили в пресс-службе.