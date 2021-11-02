В Мордовии мотоциклист устроил ДТП: есть пострадавшие

В Краснослободском районе 29 мая произошло ДТП, есть пострадавшие. Об этом сообщает Госавтоинспекция Мордовии.

На 51-м километре дороги Ковылкино — Первомайск 47-летний водитель без прав, управляя мотоциклом «Мотоленд», врезался в автомобиль «ВАЗ-21101».

В результате столкновения мотоциклист был госпитализирован, его 41-летней пассажирке оказана необходимая медицинская помощь.

Также подчеркивается, что мотоциклист отказался от освидетельствования. В отношении него составлены административные материалы.

Водитель «ВАЗа» трезв.