В Мордовии открылся туристический маршрут «Зов Торамы»

28 - 29 мая 2022 года в Республике Мордовия была проведена поездка первой группы туристов из 24 человек по национальному туристическому маршруту «Зов Торамы».

Туристы посетили два объекта, расположенных на территории Кочкуровского муниципального района: этнографический музей «Этно-кудо» им.В.И.Ромашкина и экспериментальную детскую художественную школу деревянной игрушки в селе Подлесная Тавла.

Встреча в «Этно-кудо» проходила по обычаям и традициям эрзянского народа. Национальные костюмы и эрзянские напевы оставили яркие впечатления для туристов.

В экспериментальной детской художественной школе был проведен мастер класс по изготовлению Тавлинского коня. Мастер класс проведенный мастером школы никого не оставил равнодушным.