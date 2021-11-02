Глава Мордовии подарил многодетной семьей автомобиль

В преддверии Международного дня защиты детей Глава Мордовии Артем Здунов в Доме Республики встретился с многодетной семьей Бябиных.

Глава семейства – отец Николай, настоятель Никольской церкви села Пушкино Ромодановского района, сейчас он занимается восстановлением разрушенного храма.

Бябины воспитывают семерых детей. Старшая дочь Александра – студентка 1 курса Саранского музыкального училища имени Л.П. Кирюкова. Так совпало, что в этот день ей исполнилось 18 лет. Глава республики поздравил девушку с совершеннолетием, пожелал самореализации в профессии и божьей помощи во всех делах.

Еще четыре дочки Бябиных – школьницы, они успевают заниматься и музыкой, и спортом, о чем охотно рассказали Артёму Алексеевичу за чашкой чая. И по хозяйству – большие помощницы: и в огороде, и в уходе за домашней живностью. Младшие дети остались дома, но про них не забыли – передали им сладкие подарки от Главы республики. Также Артём Здунов вручил многодетной семье абонемент на посещение культурных учреждений г. Саранска.

А вот главный подарок ждал Бябиных на улице – семиместный автомобиль «Лада Ларгус». Руководитель Мордовии вручил главе семьи ключи от нового автотранспорта и пожелал доброго пути во всех начинаниях.

«Спасибо за такой подарок, он нам очень нужен. Сейчас мы пользуемся пятиместной машиной, что не всегда удобно для нашей большой семьи. Теперь нам будет очень комфортно ездить всем вместе, в том числе по святым местам», - сказал отец Николай.