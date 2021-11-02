В Мордовии подросток на скутере врезался в «Ладу Гранту»

Накануне в Ардатовском районе произошло ДТП с участием скутера и отечественной легковушки. Об этом рассказали в ГИБДД Мордовии.

В ведомстве рассказали, что 15-летний скутерист не уступил дорогу автомобилю «Лада Гранта». Уточняется, что «MOTOLAND XR ZS50A» выезжал со второстепенной дороги, а его несовершеннолетний водитель был без шлема.

В результате столкновения подросток получил различные травмы. Ему потребовалась помощь медиков. Пострадавшего доставили в больницу, после лечения был отпущен домой. \

Оба водителя трезвы.