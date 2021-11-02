В Рузаевке определяют лучшие дворы и дома

В Рузаевке стартовал открытый конкурс проектов по благоустройству. Горожане выбирают лучший двор и лучший дом.

Конкурсные фотоматериалы принимаются до 9 июня на бумажном носителе или в электронной форме. Альбомы и другие информационные материалы по усмотрению участников конкурса. Комплект документов направляется по адресу: 434440, г. Рузаевка, ул. Ленина, д.79 (отдел ЖКХ и благоустройства) либо в электронном виде — на электронную почту admruz-gkh@mail.ru.

Уточняется, что победители конкурса будут награждены дипломами и денежными премиями.

За первое место приз — 15 тысяч рублей, за втрое – 10 тысяч, за третье – 5 тысяч рублей.

Источник: https://izvmor.ru/