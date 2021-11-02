В Мордовии приставы составили портрет типичного алиментщика

Судебные приставы Мордовии, проанализировав статистические сведения, составили портрет среднестатистического должника по алиментным обязательствам, проживающего в республике.

Среднестатистический неплательщик алиментов – это мужчина в возрасте от 30 до 44 лет. Всего таких отцов насчитывается почти 3 тысячи человек, что составляет 55,8% от общего числа должников, в отношении которых возбуждены исполнительные производства.

Среди мужчин самый молодой неплательщик – это 18-летний гражданин, а самому старшему должнику - 70 лет. Таким образом, средний возраст должника – 43 года.

У женщин статистика несколько иная, правда, и среди них есть молодые алиментщицы – 19 лет самой юной, а самой возрастной – 64. Средний показатель – 42 года.

Больше 60% должников имеют постоянный источник дохода, из которого удерживаются денежные средства на содержание ребенка. В остальных случаях граждане не трудоустроены или имеют нерегулярные заработки.

Судебные приставы применяют к неплательщикам алиментов весь комплекс мер принудительного исполнения. Наиболее часто применяется мера в виде ограничения в праве выезда за пределы Российской Федерации. Данное ограничение действует в отношении почти 3 тысяч человек, то есть каждому второму неплательщику запрещено выезжать за пределы страны.

Свыше 1,3 тысяч человек ограничены в специальном праве по управлению транспортными средствами, то есть каждый четвертый должник.

Безответственные родители привлекаются к административной и уголовно ответственности.