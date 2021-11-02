Ночью в Мордовии произошло два крупных пожара

Минувшей ночью в Мордовии произошло сразу два крупных пожара. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

По данным ведомства, первый инцидент случился в населенном пункте Казенный Майдан Ковылкинского района. Здесь сгорел жилой дом на площади 140 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил здание. Известно, что в результате происшествия никто не пострадал.

Еще один пожар произошел в Торбеево. Здесь сгорел нежилой дом и надворная постройка. Пострадавших также нет.

Причины возгорания установят эксперты.