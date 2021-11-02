Энцефалитные клещи обнаружены в Мордовии

В Мордовии специалисты Роспотребнадзора обнаружили энцефалитных клещей. Об этом сообщили в ведомстве.

Всего в регионе от клещей пострадали 70 человек. Из этого числа 39 — дети.

Специалисты советуют жителям республики соблюдать меры безопасности. Например, выбирать светлую одежду, закрывающую руки и ноги, если предстоит поход в лес. Штаны рекомендуется заправлять в носки. И не забывать про головные уборы.

Перед прогулкой необходимо обработать одежду специальными акарицидными и репеллентными средствами.