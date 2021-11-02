Оперштаб: В Мордовии приостановлено действие масочного режима

2 июня на заседании оперштаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции принято решение приостановить в Мордовии действие обязательного масочного режима.



Как доложила вице-премьер Галина Лотванова, эпидситуация в республике оценивается как благополучная и контролируемая. За последние сутки зарегистрировано 19 случаев заражения, в стационарах находятся 160 человек.



При этом было подчеркнуто, что ковид не ушел, поэтому наряду с приостановкой обязательного масочного режима гражданам рекомендуется использовать индивидуальные средства защиты органов дыхания в общественном транспорте и в местах большого скопления людей. Предприятиям общепита рекомендуется оставить ношение защитных масок сотрудниками, обслуживающими клиентов.



Перед главными врачами лечебных учреждений и главами муниципальных районов поставлена задача продолжать вакцинацию и ревакцинацию, особенно пристальное внимание следует обратить на возрастную категорию 60 лет и старше. Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнул, что важно использовать эту возможность для поддержания коллективного иммунитета и продолжать беречься, соблюдая все противоэпидемические меры.



Также на оперштабе принято решение о проведении в республике выпускных вечеров – они состоятся 25 июня.