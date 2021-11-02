Жительница Мордовии украла золотые украшения у собственной матери

В Мордовии возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы. Женщина украла золотые украшения у собственной матери. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В конце мая подозреваемая приехала к матери, чтобы забрать украшения. Помимо этого злоумышленница решила прихватить украшения.

«Обнаружив в декоративном подсвечнике пару золотых сережек, девушка забрала изделия стоимостью 15 тысяч рублей. После этого вместе с приятельницей она пошла в ювелирный магазин, где по паспорту подруги сдала украшения в качестве лома, выручив за них 5 тысяч. Денежные средства подозреваемая потратила на покупку спиртных напитков», - рассказали в пресс-службе МВД республики.

Стоит отметить, что о пропаже украшений потерпевшая узнала от стражей порядка.

В настоящий момент в отношении подозреваемой, имеющей на иждивении пятерых малолетних детей, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.