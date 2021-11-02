Безработный житель Саранска украл два куста можжевельника

В Саранске возбуждено уголовное дело в отношении 36-летнего жителя Луховки, который украл два куста можжевельника. Об этом сообщает пресс-служба МВД Мордовии.

Инцидент произошел 17 мая. Сотрудники гипермаркета, расположенного на улице Севастопольская, заявили о краже с парковки двух растений. Сумма ущерба составила 24 тысячи рублей.

«При просмотре записи с камер видеонаблюдения полицейские установили, что к хищению причастен неизвестный мужчина. В ходе проводимых мероприятий сотрудники уголовного розыска установили его личность и местонахождение. По словам подозреваемого, кустарник он похитил, чтобы вырастить на придомовой территории. Однако, опасаясь быть задержанным сотрудниками полиции, он на время посадил его в поле, чтобы позже перенести на свой участок», - пояснили в ведомстве.

Свою вину мужчина признал. В отношении него избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.