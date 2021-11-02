В Саранске на Лесном озере утонул молодой парень

Шестого июня в Мордовии официально начался купальный сезон. К сожалению, в этот день на одном из водоемов города произошла трагедия.

В 18:06 в Службу 112 поступило сообщение, что на Лесном озере пропал 20-летний парень. На место были направлены сотрудники аварийно-спасательной службы.

Как сообщает пресс-служба МЧС, молодой человек отдыхал с друзьями на берегу водоема. Парень решил искупаться и зашел в воду. Но спустя время он исчез из виду.

7 июня 2022 года в 10 часов 30 минут тело было извлечено из озера. Подробные обстоятельства пришествия устанавливается.