Мэр Саранска провел совещание по строительству детского сада на улице Кирова

Мэр Саранска Игорь Асабин провел выездное совещание с заказчиком и подрядчиком по строительству детского сада на 250 мест по улице Кирова.

В настоящее время на территории детского сада уже установили 65 метров ограждения, 140-150 м.п. бордюрного камня и поребрика. Большая часть детских игровых площадок отсыпана черноземом. Смонтировано 170 квадратных метров линеарных панелей на фасаде из 1800.

Специалисты ведут работы по покраске стен и потолков в помещениях. Ведется монтаж подвесных потолков. Закуплен линолеум, устанавливаются малые архитектурные формы.

На предстоящей неделе планируется продолжить покраску стен и потолков, выполнить укладку линолеума на 3 этаже в групповых помещениях. Произвести укладку асфальтового покрытия на часть проезда вокруг здания, продолжить облицовку и утепление фасада, закончить установку забора, продолжить благоустройство территории.