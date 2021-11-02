Бездепозитные бонусы казино за регистрацию: как воспользоваться подарком

Казино предлагают аудитории разнообразные бонусы. Пользователи получают их сразу после регистрации. Разновидностей поощрений много. Во-первых, есть релоады. Их начисляют за пополнение счета. Кэшбэк выдают по программе лояльности, возвращая часть проигранных или внесенных средств. Отдельную категорию составляют бездепозитные бонусы в онлайн казино. Об их основных характеристиках расскажем в статье.

Что такое бездепозитный бонус и как он работает

Поощрение выдается пользователям за любые действия, кроме пополнения счета. Возможны такие варианты:

При регистрации.

В качестве награды за акции и турниры.

Как поощрение за регулярные крупные депозиты.

Подарок на день рождения.

Поощрение для активных пользователей.

Как утешительный приз после большого проигрыша.

Лучшие бездепозитные казино дают отличные бонусы за регистрацию. Каждое казино составляет уникальные правила раздачи бездепов. Большинство перечисленных причин начисления очень редкие. Ведь площадке важнее заработать, чем порадовать игрока. Однако начисления за регистрацию весьма распространены. Иногда их выдают по промокоду. При заполнении регистрационной формы пользователям предлагают ввести призовую комбинацию в специально предусмотренное поле. Когда запрос на создание аккаунта будет подтвержден и пользователь окажется в личном кабинете, то получит уведомление о выдаче бездепа. Бонус нужно активировать и отыграть. Некоторые площадки не требуют использовать промокод. Ведь поиск комбинации может оказаться сложным делом. Игроку нужно только создать аккаунт и заполнить профиль. Иногда добавляется условие: привязать к учетной записи телефон, почту или страницу в социальной сети. Зачисление происходит автоматически в течение часа или по запросу в техподдержку. Бездепы доступны и регулярам. Однако постоянным игрокам такие предложения поступают редко. Преимущественно это подарки или награды. На некоторых площадках пользователи отправляют запрос на уникальные бонусные поощрения в техподдержку. Если это возможно, просьба удовлетворяется. Бонус выдают в двух формах: денежный и фриспины. От этого зависят условия использования и отработки. Есть общие требования:

Срок на получение и обработку.

Вейджер.

Деньги поступают сразу всей суммой. Чтобы приступить к отыгрышу, необходимо бонусные деньги умножить на вейджер и сделать депозит согласно получившейся цифре. Затем необходимо все внесенные деньги потратить на ставки в слотах. Когда сумма будет отыграна, поощрительные деньги окажутся на основном балансе. Обычно указывают лимит на призовые. Фриспины могут отдать сразу, или начислять пачками в течение недели. Новое дают после использования и полной отработки предыдущего. Фриспины разрешено использовать только в слотах, обозначенных администрацией. Предложение нужно принять, а затем открыть автомат. В слоте появится уведомление о начисленных фриспинах. Их нужно использовать. Затем выигрыш умножается на вейджер. Вносится полученная сумма и тратится на ставки.

Почему казино раздает бонусы без депозита

Это обманный ход для привлечения внимания. Люди думают, что щедрая площадка дарит им деньги. Не подозревают, что для их вывода придется внести еще больше средств. В случае успешного отыгрыша или не очень, игроки продолжают вносить средства, спонсируя площадку. Для казино это в любом случае хорошо. Даже выиграв бонусные деньги, игроки вносят новые суммы, берут больше поощрений.