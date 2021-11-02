В сентябре в Мордовии стартует республиканский конкурс «Гордость моей Родины».

В сентябре 2022 года в Мордовии стартует республиканский конкурс для студентов и школьников «Гордость моей Родины». Глава республики Артём Здунов обсудил организационные вопросы подготовки конкурса с членами Правительства и представителями МГУ имени Н.П. Огарева.

«Конкурс должен стать постоянно действующей площадкой для начинающих исследователей, предлагающей обсуждения на разные темы, - сказал Глава РМ. - Я убеждён, что патриотизм начинается с малой Родины. Как можно говорить о большом патриотизме, если люди не знают историю своих посёлков и городов, историю Мордовии и тех героев, которые отсюда вышли».

К участию в конкурсе будут привлечены студенты вузов и средних специальных учебных заведений, а также учащиеся старших классов. Победители получат дополнительные преференции при поступлении в вузы республики.

Глава Мордовии принял предложение возглавить оргкомитет конкурса.