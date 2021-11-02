Как заработать на своем хобби в букмекерской конторе

Если вы увлекаетесь спортом, не пропускаете ни одного дня соревнований, в которых участвует любимая команда, а также можете сходу вспомнить, чем закончилось противостояние соперников, которое было три года назад, то вам просто необходимо инвестировать свои знания, чтобы получать не только удовольствие от своего хобби, но и прибыль за него. Для этого и существуют букмекерские конторы. С чего начать новичкам, - рассказывает команда спортивно-аналитического сайта Betslive.

Как начать зарабатывать в букмекерской конторе

Многие поклонники спортивных соревнований, будь то футбол, хоккей, теннис или вообще киберспорт, открыли для себя мир ставок. Причем, для многих это открытие было довольно-таки успешным. Для начала давайте кратко поясним, по какому принципу работают букмекерские конторы.

Итак, механизм БК состоит в том, что беттинговая онлайн-платформа предоставляет список предстоящих мероприятий в абсолютно разных видах спорта, и оценивает в виде коэффициентов вероятность исхода того или иного события. Чем меньше коэффициент, тем вероятнее, что прогноз зайдет. Высокие же показатели указывают на то, что аналитики предполагают, что вероятность расписанного исхода слишком мала.

В случае если это групповой вид спорта, то самыми стандартными исходами выступают показатели «победа первой команды-ничья-победа второй команды», в случае индивидуального соперничества – «кто победит». Если прогноз пользователя окажется верным, то он зарабатывает. Если же нет – проигрывает. Все просто.

Теперь главный вопрос: от чего же зависит размер заработка в букмекерской конторе? На самом деле, он зависит от нескольких пунктов:

Сумма ставки. Оформляя прогноз на сайте букмекерской конторы, игрок сам выбирает, какую сумму денег он готов поставить на выбранный исход события. Чем больше сумма – тем больше выигрыш, в случае проходимости прогноза.

Оформляя прогноз на сайте букмекерской конторы, игрок сам выбирает, какую сумму денег он готов поставить на выбранный исход события. Чем больше сумма – тем больше выигрыш, в случае проходимости прогноза. Размер коэффициента. Вы вряд ли сможете заработать большие деньги, если коэффициент выбранного вами исхода будет хотя бы меньше 2.0.

Вы вряд ли сможете заработать большие деньги, если коэффициент выбранного вами исхода будет хотя бы меньше 2.0. Знания. Для того чтобы получить максимальную выгоду от игры в БК, вам понадобятся знания и в спорте, и в сфере беттинга. Если вы изучите вариативность исходов и все типы ставок, то вы сможете подбирать такие прогнозы, в которых общий коэффициент сможет достигать показателей в 10.0, а при желании и еще больше. Но все это, естественно, будет работать только в совокупности с вашими спортивными знаниями. Чем больше вы знаете о способностях команды и игроков, тем нестандартнее получится ваш прогноз, а это автоматически увеличивает коэффициент.

Для того чтобы получить максимальную выгоду от игры в БК, вам понадобятся знания и в спорте, и в сфере беттинга. Если вы изучите вариативность исходов и все типы ставок, то вы сможете подбирать такие прогнозы, в которых общий коэффициент сможет достигать показателей в 10.0, а при желании и еще больше. Но все это, естественно, будет работать только в совокупности с вашими спортивными знаниями. Чем больше вы знаете о способностях команды и игроков, тем нестандартнее получится ваш прогноз, а это автоматически увеличивает коэффициент. Удачный старт. Многие букмекерские конторы предлагают новым клиентам стартовые бонусы. Например, можно по промокоду 1xbet получить денежное вознаграждение на счет.

Разумеется, чтобы начать неплохо зарабатывать в БК, нужно потратить время на то, чтобы во всем разобраться, где-то даже и разочароваться. Но не забывайте, что наличие ошибок в вашем кейсе – это всего лишь та плата, которую нужно отдать за успех.