В реке Мокша в Мордовии утонул подросток: СК проводит проверку

Стало известно, что девятого июня в Мордовии утонул 15-летний подросток. Тело юноши было извлечено из реки Мокша.

Как сообщает пресс-службе Следственного комитета республики, несовершеннолетний вместе со свои другом отдыхал на водоеме. Выбраться из воды и подростка не получилось. О трагедии сообщил приятель погибшего.

Прибывшие на место водолазы обследовали участок водоема и извлекли тело из воды.

По факту случившегося в настоящее время проводится доследственная проверка. Все обстоятельства устанавливаются.