В Саранске росгвардейцы задержали мужчину по подозрению в краже телефона

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, подозреваемого в краже телефона. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Поясняется, что сотрудники вневедомственной охраны получили ориентировку на разыскиваемого гражданина 2003 год рождения. Находясь на маршруте патрулирования по ул. Гожувская, росгвардейцы задержали молодого человека, объявленного в розыск по подозрению в совершении кражи сотового телефона из транспортного средства.

Подозреваемый был задержан и передан сотрудникам полиции.