Праздничная подсветка украсит телевизионную мачту в Саранске 12 июня

12 июня телевизионная мачта РТРС в Саранске включит архитектурно-художественную подсветку в честь Дня России и Дня города. Иллюминация будет работать с 21:00 до 00:00 (МСК).

В праздничный вечер высотная доминанта города будет подсвечена в цветах российского триколора. Динамики 180-метровому световому изображению придадут эффекты мерцания и переливания.

В честь Дня России иллюминация зажжется на телебашнях РТРС в Челябинске, Туле, Перми, Нижнем Новгороде, Кирове, Саратове, Костроме и других городах. С полуночи и в течение всего дня на медиафасаде Останкинской телебашни в Москве будет транслироваться праздничный видеоролик с фразой «12 июня — День России» и изображение российского триколора; с 21:00 включится архитектурно-художественная подсветка.

Современная система подсветки на телемачте в Саранске состоит из 54 прожекторов и 75 тысяч светодиодов, что позволяет создавать различные статические и динамические визуальные образы. Иллюминация сопровождает федеральные и региональные праздники, памятные даты и социальные акции.