Оперштаб: заболеваемость коронавирусом в республике не снижается

10 июня в Доме Республики состоялось очередное заседание оперштаба по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, на прошлой неделе в Мордовии приостановили действие обязательного масочного режима. Теперь ношение средств защиты органов дыхания имеет рекомендательный характер.

На заседании штаба отметили, что заболеваемость коронавирусом в республике остается на прежнем уровне, 11 районов по этому показателю до сих пор находятся в красной зоне, количество пациентов в ковидных госпиталях не уменьшается.

При этом особую тревогу вызывает тот факт, что в республике идёт снижение коллективного иммунитета. За два месяца он снизился на 137 тысяч человек. Если эта тенденция продолжится, то осенью в регионе может произойти всплеск заболеваемости. В этой связи главам муниципальных районов и главным врачам медицинских учреждений поручено активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения. Особенно это касается г. Саранска, Зубово-Полянского, Ромодановского, Ельниковского, Ковылкинского, Чамзинского и Лямбирского районов.

Ещё одна важнейшая задача - проведение углубленной диспансеризации людей, переболевших коронавирусной инфекцией. С начала года в Мордовии её прошли всего 22 тысячи человек - это очень низкий показатель. Сейчас, пока позволяет эпидемиологическая обстановка, самое время заняться этим вплотную. На следующем заседании штаба главы районов должны будут доложить о проделанной работе.