Глава Мордовии провел заседание градостроительного совета республики

13 июня в Доме Республики состоялось очередное заседание градостроительного совета Мордовии. Открывая работу градсовета, Глава республики подчеркнул значимость его решений для оперативной реализации строительных планов региона.

«На среднесрочную перспективу у нас определено пять потенциальных участков под жилищную застройку в юго-восточной части Саранска общей площадью 125 гектаров с прогнозным выходом жилья более 1,5 млн. кв. метров, - сказал Артём Здунов. - На ближайший период планируется освоение территории шестого микрорайона жилого комплекса «Юбилейный». Сегодня мы должны детально рассмотреть его предполагаемую застройку и обсудить перспективные планы, потому что строительство не ждёт, нам необходимо выслушать все мнения и принять единственно верное решение».

Территория шестого микрорайона с северной стороны граничит со стадионом «Мордовия Арена», с южной - с гипермаркетом «Мегастрой», с западной - с набережной Инсара, с восточной - ограничена улицей Кочкуровской и гостинично-жилым комплексом «Тавла».

На рассмотрение участников градостроительного совета было вынесено два варианта архитектурно-планировочной концепции застройки этой территории от двух застройщиков Саранска. Открытым голосованием была выбрана концепция, предполагающая строительство 190 тысяч кв. метров жилья, детского сада на 350 мест и школы на 700 мест. В основу концепции положено обеспечение связи пешеходно-прогулочных пространств - планируемые пешеходные бульвары соединят продолжение набережной Инсара с существующими бульварами второго микрорайона «Юбилейного», объединив их в цепь прогулочных зон.

Также на заседании градсовета рассмотрели исполнение мероприятий по разработке комплексной схемы организации дорожного движения на территории г. о. Саранск, в том числе в шестом микрорайоне.