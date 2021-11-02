Три человека погибли в результате ДТП в Мордовии: возбуждено уголовное дело

В минувшую пятницу, 10 июня, в Лямбирском районе произошла авария, которая унесла жизни 3 человек. По факту происшествия возбудили уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе МВД Мордовии.

ДТП случилось на трассе «Нижний Новгород - Пенза – Саратов». Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Спортэйдж». Известно, что у предполагаемого виновника инцидента нет водительских прав.

«В момент аварии в салоне отечественного автомобиля, за рулем которого находился житель села Ивановское Нижегородской области, 1989 года рождения, также были два пассажира, 37-летняя и 42-летний жители Нижегородской области. В результате ДТП они скончались на месте происшествия», - пояснили в пресс-службе ведомства.

Водитель кроссовера получил травмы и был доставлен в больницу.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка. Назначен ряд экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.