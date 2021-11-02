Легковушка и автобетоносмеситель столкнулись на трассе в Мордовии: есть погибшие

10 июня в 18 часов 15 минут на 298 км автодороги «Нижний Новгород – Пенза – Саратов» произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает ГИБДД Мордовии.

41-летний водитель автомашины «Шевроле Ланос» не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашиной «Автобетоносмеситель 69361Н».

В результате ДТП водитель и пассажир автомашины «Шевроле Ланос» - 41-летний мужчина с различными травмами были доставлены в ГБУЗ РМ «Рузаевская ЦРБ», где от полученных травм скончались.