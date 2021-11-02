В Мордовии подвели итоги оперативно-профилактической операции «Анаконда»

Оперативными подразделениями МВД по Республике Мордовия совместно с региональными УФСБ и Управлением Росгвардии в период с 30 мая по 5 июня 2022 года проводилась комплексная оперативно-профилактическая операция «Анаконда». Цель рейда - предотвращение и пресечение транспортировки наркотиков, оружия, других предметов или веществ, запрещенных к гражданскому обороту, на региональных и республиканских автомобильных дорогах Мордовии.

В ходе проведения мероприятия проверено порядка 3.5 тысяч человек в транспортном потоке, из них 516 иностранных граждан. Осуществлено более 4 тысяч проверок автотранспорта. Выявлено свыше 300 административных правонарушений, в том числе миграционного законодательства.

В результате досмотра транспортных средств и оперативно-поисковых мероприятий в отношении передвигавшихся в них лиц огнестрельного оружия, взрывных устройств, боеприпасов, наркотических средств, иных предметов, запрещенных к гражданскому обороту, не обнаружено.