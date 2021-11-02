Саранск украшают тысячами цветов

В Саранске активно ведутся работы по озеленению улиц города. В настоящее время уже высажено более 400 тысяч однолетних цветов.

Набережную реки Саранки украсили цветники в форме восьмиконечной розетки и в виде лисы. Установлены кашпо с цветами, высажены цветы в «пирамиды». Во всех районах города проводится полив цветников и вновь засеянных газонов.

Всего около Храма Ф.Ушакова планируется высадить более 37 тысяч однолетних цветов - это цинерарии, бархотки, герань, петунии, канны, агавы и колеусы.

Уточняется, что общая площадь цветников в столице республики составляет порядка 12 тысяч квадратных метров.