Житель Мордовии ударил ножом мужчину и сбежал

В Мордовии перед судом предстанет 34-летний местный житель, который ударил ножом своего знакомого. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

Преступление было совершено второго января этого года в селе Белозерье. Между мужчинами произошел конфликт. Все закончилось тем, что злоумышленник ударил ножом товарища и убежал.

«Проведенное судебно-медицинское исследование установило, что в результате полученных телесных повреждений здоровью потерпевшего причинен тяжкий вред. В ходе проводимых оперативно-розыскных мероприятий личность обвиняемого установили. Мужчина был задержан по месту своего жительства. По ходатайству следственных органов в отношении была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в пресс-службе ведомства.

В ходе предварительного расследования в отношении фигуранта проведена судебная психиатрическая экспертиза, признавшая его вменяемым.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.