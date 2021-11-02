Артём Здунов принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит Петербургский международный экономический форум. В его работе принимает участие делегация Республики Мордовия во главе с руководителем региона Артёмом Здуновым.

Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. Это ведущая площадка для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Форум проходит под патронатом и при участии Президента России Владимира Путина.

Главная тема ПМЭФ-2022 – «Новый мир – новые возможности». Основная деловая программа форума разделена на четыре направления: «Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени», «Экономика России: новые задачи и горизонты», «Инвестиции в развитие – инвестиции в человека» и «Современные технологии человечеству: создавая ответственное будущее».

В рамках форума также состоятся бизнес-диалоги между представителями России и стран Африки, ближнего и дальнего Востока, Латинской Америки, ЕАЭС – АСЕАН. Специальные мероприятия на площадках форума – региональный консультативный форум «Деловой двадцатки», VII Российский форум малого и среднего предпринимательства, Российский фармацевтический форум «Лекарственная безопасность», форум Креативного Бизнеса, международный молодежный экономический форум, платформа «Устойчивое будущее» и ряд других.

16 июня Глава Мордовии примет участие в работе дискуссионной площадки «Здоровое общество», где соберутся ведущие представители медицинского и научного сообществ и состоится обсуждение актуальных мировых тенденций, инноваций и поддержки российских фармацевтических производителей. Артём Здунов выступит на этой площадке в качестве спикера.

Также руководитель республики проведет ряд встреч с руководителями крупных российских корпораций, государственных структур и бизнеса, представителями дипломатических миссий иностранных государств в России, главами регионов, подпишет ряд стратегических соглашений о сотрудничестве.

17 июня Артём Здунов примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступит Президент России Владимир Путин.