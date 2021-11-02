Правительство Мордовии и Сбер договорились о сотрудничестве

Правительство Республики Мордовия и Сбер заключили соглашение о сотрудничестве в рамках Петербургского международного экономического форума. Документ подписали Глава Республики Мордовия Артем Здунов и заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов. Стороны договорились развивать долгосрочное эффективное и взаимовыгодное сотрудничество в части преобразования приоритетных отраслей экономики и социальной сферы по нескольким направлениям:

— реализация инвестиционных проектов;

— развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства;

— развитие инфраструктуры;

— реализация программы предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, развитие системы предоставления финансовых услуг населению через удаленные каналы обслуживания;

— финансовое обслуживание исполнительных органов государственной власти.



Глава Мордовии Артём Здунов отметил: «Правительство Мордовии ведет совместную работу с банком по многим направлениям. Вместе мы реализовали множество приоритетных проектов, важных для республики, и заинтересованы в дальнейшем расширении инструментов взаимодействия.



Сбербанк играет важную роль в реализации национальных проектов, в кредитовании отраслей экономики, финансировании крупных инвестиционных программ. Огромное значение имеет кредитование жилищного строительства – напомню, что в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» региону предстоит до 2030 года построить 4,35 млн. кв. метров жилья.



Подписание соглашения о сотрудничестве региона и Сбербанка позволит нам выйти на еще более плодотворный партнерский уровень».



Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка подчеркнул: «Новое соглашение с Правительством Республики Мордовия — ещё один шаг Сбера, направленный на взаимодействие и развитие российских регионов. Документ подразумевает сотрудничество по обширному кругу вопросов, которые в конечном итоге имеют одну цель: повышение уровня жизни граждан республики. Мы будем активно поддерживать инвестиционные проекты в регионе, реализовывать программы поддержки малого и среднего бизнеса, переводить предоставление услуг для населения в цифру. Уверен, что наше сотрудничество будет плодотворным».