Детский сад на улице Кирова в Саранске готовится к открытию

17 июня Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров провел ряд выездных совещаний с членами регионального кабинета министров.

В Саранске Владимир Сидоров ознакомился с ходом строительства детского сада на улице Кирова. Отметим, дошкольное учреждение на 250 мест возводится в рамках национального проекта «Демография», его планируется сдать уже в ближайшее время.

Сегодня здесь работают 70 специалистов, которые ведут внутренние отделочные работы, устройство инженерных сетей и благоустройство территории. Владимир Сидоров поручил ускорить выполнение работ по благоустройству, при необходимости увеличив число строителей на социально значимом объекте.

Открытия нового детского сада с нетерпением ждут жители близлежащих многоэтажных домов, большую часть которых составляют семьи с маленькими детьми. В дошкольном учреждении будут скомплектованы 12 групп, четыре из которых – ясельные.

Также премьер-министр регионального кабмина провел выездное совещание в селе Аксеново Лямбирского района, где через две недели пройдет XII Всероссийский сельский Сабантуй. На участке площадью более 80 гектаров ведется монтаж временных конструкций, сцен, зрительных трибун.

«На праздник мы ожидаем приезда большого количества гостей из регионов нашей страны, мы должны своевременно и качественно подготовить всю необходимую инфраструктуру», – подчеркнул Владимир Сидоров.