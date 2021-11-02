Артём Здунов: «Мордовии есть что предложить «Газпрому» по импортозамещению»

17 июня Глава республики Артем Здунов и Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали дорожную карту по расширению использования высокотехнологичной продукции организаций Мордовии, в том числе импортозамещающей, в интересах компании.



Дорожная карта рассчитана на 2022-2024 годы. Ее выполнение будет способствовать дальнейшему укреплению научно-технического и промышленного потенциала республики.

Согласно документу, регион сформирует перечень инновационной продукции, имеющей перспективы использования на объектах «Газпрома». Компания проанализирует предложения, в том числе на соответствие корпоративным техническим требованиям. Cертифицированная продукция будет допущена к применению в «Газпроме» и сможет участвовать в закупочных процедурах компании.



Это уже вторая дорожная карта между «Газпромом» и Республикой Мордовия. Первая была заключена в 2015 году. В период ее действия ряд промышленных предприятий Мордовии освоили выпуск и обеспечили поставки оборудования для нужд «Газпрома».



«Мордовии есть что предложить «Газпрому» по импортозамещению, - отметил Артём Здунов. - «Сарансккабель», «ЭМ-Кабель», «Сарансккабель-Оптика» уже давно активно взаимодействуют с компанией. Также республика может поставлять для нужд «Газпрома» продукцию «Электровыпрямителя», Саранского приборостроительного завода, Саранского механического завода и ряда других предприятий. Например, на объектах ПАО «Газпром» может быть использовано антиобледенительное покрытие, которое производится в Мордовии».