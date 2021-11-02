В Саранске оперативники и бойцы «Грома» устроили рейд в кальянной

В Саранске оперативники УНК МВД совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции, полицейскими-кинологами при участии бойцов отряда специального назначения «Гром» в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия проверили кафе-кальянную, расположенную на улице Васенко. Уточняется, что владельцем заведения является гражданин Республики Египет.

В момент проверки в помещении находились 26 человек, 12 из которых иностранцы.

«С целью выявления лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, при участии сотрудников Республиканского наркологического диспансера было проведено освидетельствование посетителей заведения», – добавили в МВД Мордовии.

В результате проводимого мероприятия предметов и веществ, запрещённых к гражданскому обороту, не обнаружено, фактов нарушения миграционного законодательства не выявлено.