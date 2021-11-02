Запланирован демонтаж металлических гаражей в районе ЖК "Онегин" в Саранске

Администрация городского округа Саранск в соответствии с документацией по внесению изменений в документацию по планировке территории, ограниченной улицами Коммунистическая, Ботевградская, Полежаева, Титова г. Саранска, в части разработки документации по планировке территории (проект планировки территории, проект межевания территории) по объекту: «Благоустройство территории по ул. Димитрова в районе МКД № 75 по ул. Б. Хмельницкого в г. о. Саранск, утвержденной постановлением Администрации городского округа Саранск от 5 марта 2022 года №279, уведомляет владельцев металлических гаражей на данной территории о предстоящем демонтаже.

Для этого владельцам металлических гаражей необходимо освободить их от содержимого до 27 июня 2022 года для беспрепятственного демонтажа.

Контактная информация:

Управление градостроительства и архитектуры Департамента перспективного развития Администрации городского округа Саранск (г. Саранск, пр-кт Ленина, 4, каб. 409, тел.(8342) 47-58-72.