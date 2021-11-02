Глава Мордовиипровел личный прием граждан

20 июня по поручению Президента РФ Владимира Путина Глава Мордовии, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Артём Здунов провел очередной прием граждан. Вопросы, которые поднимали жители районов республики, напрямую затрагивали благополучие района в целом или конкретного населенного пункта.

Методист Торбеевского РДК Юлия Швецова, живущая в районном центре, рассказала о ситуации с капремонтом Дома культуры.

«Жители района неоднократно обращались с просьбой о ремонте нашего клуба, и работы начались. На период их проведения коллектив клуба – нас 15 человек, распределили по разным площадкам. К сожалению, в этой связи многим родителям стало проблематично приводить детей на кружки и секции, сейчас количество занимающихся существенно уменьшилось... Артём Алексеевич, просим вас поспособствовать в ускорении ремонтных работ», - высказала она просьбу от всех жителей Торбеева.

Глава Мордовии отметил, что значимость этого социального объекта для района очень высока, согласившись с просьбой Юлии Швецовой. Заместитель Председателя Правительства РМ Галина Лотванова пояснила, что кроме основных строительных работ также необходимо провести благоустройство прилегающей территории, закупить современное оборудование.

«Традиционно на таких крупных объектах, к тому же здесь привлечены федеральные средства по нацпроекту «Культура», работы делятся на два года. Их общая стоимость – 125 млн рублей. Постараемся провести их в максимально сжатые сроки, не дожидаясь конца 2023 года», - сказал Артём Здунов.

Воспитатель Атяшевского детского сада №1 Татьяна Живаева обратилась с вопросом реконструкции системы водоснабжения в рабочем поселке Атяшево: «Всех жителей поселка беспокоит вопрос качества питьевой воды. Мы знаем, что работы по замене водовода ведутся. Хотели бы узнать: когда в наши дома поступит качественная питьевая вода?».

Заместитель Председателя Правительства – Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РМ Игорь Чадов пояснил, что реконструкция проводится в рамках реализации нацпроекта «Чистая вода», работы рассчитаны на 2022 и 2023 годы.

«Общая сумма заключенного контракта немалая – 166 млн рублей. Нами направлено обращение в Минстрой РФ с просьбой о переносе финансирования с 2023 на 2022 год. Думаю, оно будет поддержано», - отметил Глава региона.

Кроме того, жительница Ковылкинского района Татьяна Артемьева обратилась к руководителю республики по поручению жителей села Волгапино по вопросу ремонта автодороги. Она также попросила помощи в решении проблемы с работой дренажной системы около местного храма.

Глава Мордовии поддержал необходимость решения обозначенных вопросов и дал соответствующие поручения Правительству РМ.