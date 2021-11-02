В Мордовии стартовала приемная кампания

20 июня на заседании Правительства Мордовии с участием глав муниципальных районов обсуждались значимые направления социально-экономического развития.

Детально рассматривались вопросы работы приемной кампании, которая стартовала сегодня. В этом году в учреждениях среднего профессионального образования Мордовии предусмотрено более 3000 мест, при определении контрольных цифр приема студентов учитывались предложения исполнительных органов государственной власти и заявки работодателей.

Открыты новые программы среднего профессионального образования: литейное производство черных и цветных металлов, музыкальное звукооператорское мастерство.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил профильным министрам детально проработать задачу трудоустройства выпускников: «Мы обсуждаем подготовку специалистов, которые будут развивать экономику республики. Важно лично общаться с абитуриентами, выпускниками колледжей, техникумов и вузов, помогать в прохождении производственной практики и трудоустройстве на предприятиях и учреждениях республики».

На совещании рассматривалось исполнение поручения Главы Мордовии Артёма Здунова о создании условий для летнего отдыха в районах республики, в том числе на водных объектах. В 12 муниципалитетах и городском округе Саранск оборудованы 35 мест отдыха на водоемах, в 10 районах обустроенных мест отдыха нет, однако существуют стихийные пляжи. Владимир Сидоров поручил всем главам районов обратить серьезное внимание на организацию мест летнего отдыха: это не только вопрос комфорта, но прежде всего безопасности.

Рассматривалась реализация льготной программы «Сельская ипотека». За 2020-2021 годы в Мордовии льготный ипотечный кредит оформили около 1000 жителей республики на общую сумму 1,3 миллиарда рублей.

В этом году выдача льготных кредитов по сельской ипотеке возобновлена 9 июня. До конца 2022 года в Мордовии планируется выдать не менее 300 льготных кредитов.