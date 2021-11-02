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В Саранске на отдельных участках 25 и 26 июня будет временно ограничено движение транспортных средств

В Саранске на отдельных участках 25 и 26 июня будет временно ограничено движение транспортных средств

В Саранске состоится Чемпионат России по велосипедному спорту (шоссе). Маршрут гонок 25 и 26 июня пройдет по улицам: Советской - Красноармейской – Республиканской – Титова –                                      Коммунистической – Волгоградской – Севастопольской – А. Невского  – Московской – Рабочей – Советской.

В связи с этим для обеспечения безопасности и организации дорожного движения 

с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня и с 17:00 25 июня до 7:00 26 июня будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств по маршруту проведения Чемпионата.

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб;

с 7:00 до 17:00 25 июня и с 7:00 до 18:00 26 июня будет временно ограничено движение, исключена стоянка, остановка 

  • по ул. Советской от ул. Серова до ул. Демократической;
  • по ул. Большевистской от ул. Советской до ул. Кавказской;
  • по ул. Красноармейской от ул. Кавказской до ул. А. Невского;
  • по ул. Садовой от ул. Кирова до ул. Красноармейской;
  • по ул. Республиканской от ул. Серова до ул. Гагарина;
  • по ул. Кирова от ул. Саранской до ул. А. Невского;
  • по ул. Грузинской от ул. Садовой до ул. А. Невского;
  • по пер. Кириллова от ул. Республиканской до ул. А. Невского;
  • по ул. Новой от ул. Республиканской до ул. А. Невского;
  • по ул.  Новопосадской от    ул.    Республиканской   до   ул. А. Невского;
  • по ул. Старопосадской от ул. Герцена до ул. А. Невского;
  • по ул. Маринина от ул. Герцена до ул. А. Невского;
  • по ул. Островского от ул. Республиканской до ул. Мичурина;
  • по ул. Николаева от ул. Мичурина до ул. А. Невского;
  • по ул. Крестьянской от ул. Мичурина до ул. А. Невского;
  • по ул. Тельмана от ул. Мичурина до ул. Республиканской;
  • по ул. Титова от ул. А. Невского до ул. Коммунистической;
  • по ул.   Коммунистической от ул. Гагарина до ул. Волгоградской;
  • по ул.  Ст.  Разина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической;
  • по ул. Димитрова от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической;
  • по ул. Ботевградской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской;
  • по ул. Пролетарской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской;
  • по ул.  Демократической  от ул. Коммунистической  до ул. Советской;
  • по ул. Большевистской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской;
  • по ул. Л. Толстого от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской (за исключением транспортных средств для технического обслуживания велогонщиков);
  • по пр. Ленина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской;
  • на выезде на ул. Коммунистическую от кольцевой развязки улиц Серова, Крупской, Рабочей;
  • по ул.   Володарского  от   ул. Коммунистической  до    ул. Советской;
  • по ул. Рабочей от ул. Московской до ул. Коммунистической;
  • по ул.   Севастопольской   от  ул.  Волгоградской до  ул. А. Невского;
  • по дублеру  ул.  Севастопольской от  ул. Красной  (в рп. Луховка) до ул. Севастопольской;
  • по ул. А. Невского от ул. Осипенко  до ул. Севастопольской;
  • по ул.  Пожарского от ул. Республиканской до ул. Севастопольской;
  • по ул. Ворошилова от ул. Республиканской до ул. А. Невского;
  • по ул. Московской от ул. А. Невского до ул. Рабочей;
  • по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Севастопольской.

Исключение составят автомобили скорой медицинской помощи, транспортные средства коммунальных и аварийных служб, маршрут движения которых согласован с УГИБДД МВД по Республике Мордовия.

Для разъяснения вопросов, связанных с ограничением движения транспорта и информирования о возможных маршрутах проезда, с 22 по 26 июня будет работать горячая линия: 47-20-84, 47-29-86.

 Просьба водителям заранее продумать и спланировать альтернативные пути проезда.