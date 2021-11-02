В Саранске на отдельных участках 25 и 26 июня будет временно ограничено движение транспортных средств

В Саранске состоится Чемпионат России по велосипедному спорту (шоссе). Маршрут гонок 25 и 26 июня пройдет по улицам: Советской - Красноармейской – Республиканской – Титова – Коммунистической – Волгоградской – Севастопольской – А. Невского – Московской – Рабочей – Советской.
В связи с этим для обеспечения безопасности и организации дорожного движения
с 20:00 24 июня до 7:00 25 июня и с 17:00 25 июня до 7:00 26 июня будет временно исключена стоянка, остановка транспортных средств по маршруту проведения Чемпионата.
Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб;
с 7:00 до 17:00 25 июня и с 7:00 до 18:00 26 июня будет временно ограничено движение, исключена стоянка, остановка
- по ул. Советской от ул. Серова до ул. Демократической;
- по ул. Большевистской от ул. Советской до ул. Кавказской;
- по ул. Красноармейской от ул. Кавказской до ул. А. Невского;
- по ул. Садовой от ул. Кирова до ул. Красноармейской;
- по ул. Республиканской от ул. Серова до ул. Гагарина;
- по ул. Кирова от ул. Саранской до ул. А. Невского;
- по ул. Грузинской от ул. Садовой до ул. А. Невского;
- по пер. Кириллова от ул. Республиканской до ул. А. Невского;
- по ул. Новой от ул. Республиканской до ул. А. Невского;
- по ул. Новопосадской от ул. Республиканской до ул. А. Невского;
- по ул. Старопосадской от ул. Герцена до ул. А. Невского;
- по ул. Маринина от ул. Герцена до ул. А. Невского;
- по ул. Островского от ул. Республиканской до ул. Мичурина;
- по ул. Николаева от ул. Мичурина до ул. А. Невского;
- по ул. Крестьянской от ул. Мичурина до ул. А. Невского;
- по ул. Тельмана от ул. Мичурина до ул. Республиканской;
- по ул. Титова от ул. А. Невского до ул. Коммунистической;
- по ул. Коммунистической от ул. Гагарина до ул. Волгоградской;
- по ул. Ст. Разина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической;
- по ул. Димитрова от ул. Б. Хмельницкого до ул. Коммунистической;
- по ул. Ботевградской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской;
- по ул. Пролетарской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской;
- по ул. Демократической от ул. Коммунистической до ул. Советской;
- по ул. Большевистской от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской;
- по ул. Л. Толстого от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской (за исключением транспортных средств для технического обслуживания велогонщиков);
- по пр. Ленина от ул. Б. Хмельницкого до ул. Советской;
- на выезде на ул. Коммунистическую от кольцевой развязки улиц Серова, Крупской, Рабочей;
- по ул. Володарского от ул. Коммунистической до ул. Советской;
- по ул. Рабочей от ул. Московской до ул. Коммунистической;
- по ул. Севастопольской от ул. Волгоградской до ул. А. Невского;
- по дублеру ул. Севастопольской от ул. Красной (в рп. Луховка) до ул. Севастопольской;
- по ул. А. Невского от ул. Осипенко до ул. Севастопольской;
- по ул. Пожарского от ул. Республиканской до ул. Севастопольской;
- по ул. Ворошилова от ул. Республиканской до ул. А. Невского;
- по ул. Московской от ул. А. Невского до ул. Рабочей;
- по ул. Волгоградской от ул. Коммунистической до ул. Севастопольской.
Исключение составят автомобили скорой медицинской помощи, транспортные средства коммунальных и аварийных служб, маршрут движения которых согласован с УГИБДД МВД по Республике Мордовия.
Для разъяснения вопросов, связанных с ограничением движения транспорта и информирования о возможных маршрутах проезда, с 22 по 26 июня будет работать горячая линия: 47-20-84, 47-29-86.
Просьба водителям заранее продумать и спланировать альтернативные пути проезда.