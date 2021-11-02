В Доме Республики обсудили проект мемориального комплекса «Сурский рубеж»

21 июня Глава Мордовии провел рабочую встречу с разработчиками проекта памятника «Сурский рубеж». Обсуждалось создание мемориального комплекса «Сурский рубеж», посвященного трудовому героизму жителей Мордовии при строительстве 80-километрового оборонительного рубежа на реке Сура в Большеберезниковском районе.



Артёму Здунову был представлен проект мемориального комплекса, разработанный скульптором, заслуженным художником России Юрием Злотей. В марте проект, представленный на Всероссийском открытом творческом конкурсе Российского военно-исторического общества, получил поддержку на общественных слушаниях.



Мемориала разместится на окраине села Николаевка, в 700 метрах от исторического места строительства оборонительного рубежа. Он увековечит трудовой подвиг строителей Сурского рубежа. Кроме мемориала обсуждалось создание в непосредственной близости музейно-выставочного пространства, смотровой площадки и площадки для проведения патриотических мероприятий, а также сооружений военного типа в партизанской деревне.



Юрий Злотя рассказал, что побывал на местности и разрабатывал проект, учитывая ландшафтные особенности местности, стараясь вложить в памятник всю значимость подвига строителей рубежа, подчеркнуть важность сохранения исторической памяти.



Министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина рассказала, что финансирование изготовления стелы и барельефа для мемориала берет на себя Российское военно-историческое общество, выполнение подготовительных работ – ПСД, монтаж конструкций и благоустройство территории – обязательства региона.



Глава Мордовии поддержал представленную концепцию, поручив Министерству культуры, национальной политики и архивного дела РМ держать этот вопрос на особом контроле.