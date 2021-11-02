Ректором МГУ им. Н.П. Огарева избран Дмитрий Глушко

В Национальном исследовательском Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарёва 21 июня прошла конференция по выборам ректора. В её работе принял участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов. Сегодня крупнейший вуз Мордовии с более чем 90-летней историей имеет статус ведущего российского научно-образовательного центра, на площадках которого активно развиваются проекты международного уровня.



Открыл конференцию и обозначил все процессуальные вопросы первый проректор университета, председатель комиссии по выборам ректора Пётр Сенин. Собравшимися были утверждены необходимые для проведения процедуры выборов структуры. По решению Аттестационной комиссии Минобрнауки РФ, аттестацию на выборы прошли два кандидата: Глушко Дмитрий Евгеньевич – и.о. ректора и Давыдкин Александр Михайлович - проректор по научной работе. Каждый из претендентов разработал программу развития университета, которая была представлена для обсуждения.



Дмитрий Глушко, выступая на конференции, отметил, что у МГУ им. Н.П. Огарева огромный потенциал. «Наш вуз должен быть драйвером социально-экономического развития региона. Мы продолжим работу по увеличению интеллектуального капитала университета, развитию кооперационных связей с предприятиями Мордовии и других регионов, созданию образовательного кампуса мирового уровня. Предлагаем организовать совместно с региональным отделением Союза промышленников и предпринимателей Индустриальный совет, который поможет ставить актуальные задачи от производственной сферы региона и получать оценку эффективности нашей работы как центра подготовки кадров. Отдельное и важное направление – участие в образовательном проекте «Профессионалитет» и, конечно, современные, отвечающие вызовам времени, формы и методы работы с молодежью. При поддержке Главы Мордовии Артёма Здунова на «Саранск Арене» будет организован современный молодёжный медиа-кластер. Для нас важно повышать статус университета, привлекать талантливых школьников в число студентов», - отметил Дмитрий Глушко.



О стратегических целях развития ВУЗа рассказал и проректор по научной работе Александр Давыдкин. Участники конференции высказали слова поддержки в адрес Дмитрия Глушко, его концепции развития и работы по продвижению бренда Мордовского госуниверситета.



Глава Мордовии Артём Здунов поддержал кандидатуру Дмитрия Глушко, отметив его колоссальный опыт работы в сфере образования, в том числе и на федеральном уровне. «Дмитрий Евгеньевич понимает суть процессов, происходящих в регионах. Это человек, который твёрдо стоит на земле. Он умеет работать: ставит задачи и прикладывает все усилия, чтобы достичь поставленных целей. За время работы в ВУЗе изучил структуру университета, вник во все хозяйственные дела и знает, как двигаться дальше», - подчеркнул руководитель региона.



Глава республики поблагодарил за работу Александра Давыдкина, который проявил себя в кадровом конкурсе «Моя Мордовия» и вошёл в университетскую команду.

Соблюдая процедуру проведения выборов, участники конференции определили руководителя Мордовского госуниверситета. На должность ректора большинством голосов был избран Дмитрий Глушко.



«Дмитрий Евгеньевич, у Вас огромный опыт, его необходимо максимально использовать. Но, в работу нужно вложить ещё и всю душу. Все, что накоплено в университете необходимо воссоздать и развивать, при этом важно беречь коллектив и сотрудников», - обратился Артём Здунов к ректору МГУ им. Н.П. Огарёва. Кроме этого, Глава Мордовии отметил, что в ВУЗе необходимо больше внимания уделять вопросам воспитания, реализовывая мероприятия в различных форматах.