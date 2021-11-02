В Мордовии прошла торжественно-траурная церемония в память о начале Великой Отечественной войны

22 июня – самая трагичная дата в истории нашей страны – в этот день 81 год назад началась Великая Отечественная война, жертвами которой стали десятки миллионов людей. В День памяти и скорби традиционно на Площади Победы в Саранске прошла церемония возложения цветов к памятнику воинам - уроженцам Мордовии, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В ней принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



В память о воинах-земляках, отдавших свои жизни за свободу Отечества и мир, руководитель республики возложил венок к мемориалу.



Цветы были возложены также от Государственного Собрания и Правительства Республики Мордовия, Аппарата Главного Федерального инспектора по РМ, Администрации городского округа Саранск.



Память погибших воинов также почтили ветераны, вдовы и дети участников Великой Отечественной войны, участники боевых действий в Афганистане и антитеррористической операции на Северном Кавказе, военнослужащие и руководители правоохранительных органов Мордовии.



Светлую память воинов и тружеников тыла, отдавших свои жизни за независимость Родины, под звуки метронома собравшиеся почтили минутой молчания. Прозвучал трехкратный ружейный залп.



Память об этой кровопролитной войне, как неутихающая скорбь, навсегда должна остаться в наших сердцах, сердцах детей и внуков миллионов солдат, отдавших свои жизни за мир, в котором мы живем, за Великую Победу!