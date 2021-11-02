В Мордовии ищут водителя, который сбил насмерть лежавшего на дороге пешехода

21 июня в 17 часов на 40 км дороги «г. Ардатов – с. Б. Игнатово» неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, сбил 57-летнего мужчину, который лежал на обочине.

Пешеход получил несовместимые с жизнью травмы. Мужчина скончался до приезда «Скорой». А водитель с места происшествия скрылся.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются ко всем очевидцам ДТП, а также лицам, которые располагают какой-либо информацией о данном происшествии, с просьбой сообщить все имеющиеся данные по телефонам: 8(8342) 24-64-09, 38-56-58 или 02.