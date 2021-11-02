Изменение маршрутов общественного транспорта в городском округе Саранск с 23 по 26 июня 2022 года

В связи с проведением Чемпионата и Первенства России по велоспорту на шоссе, с 23 по 26 июня 2022 года будет изменена схема движения маршрутов общественного транспорта.

23 и 24 июня

Автобусный маршрут №24

Будет осуществлять движение только до ж/д переезда р.п Николаевка по ул. Мичурина.

25 июня с 6 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. и 26 июня 6 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин.

Троллейбусные маршруты №№ 1, 2, 7, 8

Вместо ул. Коммунистическаябудут следовать по ул. Полежаева – пр. Ленина – ул. Васенко – ул. Гагарина и далее по действующим маршрутам.

Троллейбусный маршрут №5

Троллейбусы будут заменены на автобусы, которые проследуют по следующим улицам: ул. Косарева – ул. Волгоградская – ул. Севастопольская – ул. Сущинского – Северо-восточное шоссе – Александровское шоссе – пр. Ленина – ул. Полежаева – ул. Ботевградская – ул. Васенко – пр. Ленина – Александровское шоссе – Северо-восточное шоссе – ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева.

Троллейбусный маршрут №15

Работа данного маршрута будет приостановлена.

Автобусный маршрут №1

При движении с Химмаша – ул. Косарева – пр. 70 лет Октября – ул. Севастопольская – ул. Сущинского – Северо-восточное шоссе – Александровское шоссе – пр. Ленина – ул. Полежаева и далее по действующему маршруту.

При движении со Светотехстроя – ул. Веселовского – ул. Коваленко – ул. Победы – ул. Полежаева – пр. Ленина – Александровское шоссе – Северо-восточное шоссе – ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева.

Автобусный маршрут №6

Будет осуществлять движение по ул. Полежаева – пр. Ленина до ж/д вокзала и обратно через ул. Полежаева на Светотехстрой.

Автобусные маршруты №7, 13, 31

При движении от С/К «Мордовия» - ул. Строительная – ул. Титова – ул. Васенко – пр. Ленина – ул. Полежаева – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Осипенко – ул. Ленина (р.п. Николаевка) – Восточный обход – ул. Красная (до кольца ул. Севастопольской) – ул. Красная – а/д «Саранск-Кочкурово - гр. Пензенской обл.» и далее по действующим маршрутам.

При движении с. Содатское, с. Горяйновка и с. Н. тавла - а/д «Саранск-Кочкурово - гр. Пензенской обл.» – ул. Красная (до кольца ул. Севастопольской) – ул. Красная – Восточный обход – ул. Ленина (р.п. Николаевка) – ул. Осипенко – ул. А. Невского – ул. Гагарина – ул. Полежаева – пр. Ленина – ул. Васенко – ул. Титова – ул. Строительная.

Автобусный маршрут №8

При движении с р.п. Ялга - ул. Осипенко – ул. А. Невского - ул. Гагарина – ул. Полежаева - пр. Ленина – ул. Васенко – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Осипенко и далее по действующему маршруту.

Автобусный маршрут №14

Работа маршрута будет приостановлена. Вместо автобусного маршрута №14 будет усилена работа троллейбусного маршрута №13.

Автобусный маршрут №15

При движении с Ж/К «Восточный» - а/д «Саранск-Кочкурово-гр. Пензенской обл.» – ул. Красная (до кольца ул. Севастопольской) – ул. Красная – Восточный обход – ул. Ленина (р.п. Николаевка) – ул. Осипенко – ул. А. Невского – ул. Гагарина и далее по действующему маршруту.

При движении от ТЦ «Макс» - ул. Ульянова – ул. Энгельса – пр. 50 лет Октября – ул. Гагарина – ул. Полежаева – ул. Победы – ул. Коваленко – ул. Веселовского – Лямбирское шоссе – ул. Строительная – ул. Титова – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Осипенко – ул. Ленина (р.п. Николаевка) – Восточный обход – ул. Красная (до кольца ул. Севастопольской) – ул. Красная – а/д «Саранск-Кочкурово - гр. Пензенской обл.» до Ж/К Восточный.

Автобусный маршрут №16

При движении сп. Озерный – а/д Р-178 «Саранск-Сурское-Ульяновск» – ул. Косарева – ул. Волгоградская – ул. Севастопольская – ул. Сущинского – Северо-восточное шоссе – Александровское шоссе – пр. Ленина – ул. Полежаева и далее по действующему маршруту.

При движении от С/К «Мордовия» - ул. Строительная – ул. Титова – ул. Лодыгина – ул. Веселовского – ул. Коваленко – ул. Победы – ул. Полежаева – пр. Ленина – Александровское шоссе – Северо-восточное шоссе – ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева и далее по действующему маршруту.

Автобусный маршрут №17

При движении с Химмаша - ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева – Северо-восточное шоссе – Александровское шоссе – пр. Ленина – ул. Полежаева и далее по действующему маршруту.

При движении с Центра - ул. Строительная – ул. Титова – ул. Васенко – ул. Ботевградская – ул. Полежаева – пр. Ленина – Александровское шоссе – Северо-восточное шоссе – ул. Косарева – пр. 70 лет Октября – ул. Севастопольская – ул. Сущинского.

Автобусные маршруты №19, 22, 35

При движении с ж/д вокзала – пр. Ленина – ул. Полежаева – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Осипенко - и далее по действующим маршрутам.

При движении с с. Монастырское, с. Зыково и д. Полянки - ул. Осипенко – ул. А. Невского - ул. Гагарина – ул. Полежаева и далее по действующему маршруту.

Автобусный маршрут №20

При движении с Химмаша – ул. Косарева – ул. Волгоградская – ул. Севастопольская – ул. Сущинского – Северо-восточное шоссе – Александровское шоссе – пр. Ленина – ул. Полежаева – ул. Гагарина – ул. Ульянова - ул. Р. Люксембург.

При движении с Юго-Запада – ул. Энгельса – пр. 50 лет Октября – ул. Гагарина – ул. Полежаева – пр. Ленина – Александровское шоссе – Северо-восточное шоссе – ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева.

Автобусный маршрут №27

При движении с Химмаша - ул. Косарева – ул. Т. Бибиной – пр. 70 лет Октября – ул. Севастопольская – ул. Сущинского – Северо-восточное шоссе – Александровское шоссе – пр. Ленина – ул. Васенко – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Осипенко.

При движении на Химмаш – ул. Осипенко – ул. А Невского – ул. Гагарина – ул. Полежаева – пр. Ленина – Александровское шоссе – Северо-восточное шоссе – ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Т. Бибиной и далее по действующему маршруту.

Автобусный маршрут №28

При движении со Светотехстроя – ул. Полежаева – ул. Л. Толстого – ул. Б. Хмельницкого – пр. Ленина – ул. Полежаева – ул. Гагарина – ул. А. Невского (разворот на кольце Осипенко-Старопосадская) и далее на Юго-Запад по маршруту.

При движении с Юго-Запада – пр. 50 лет Октября – ул. Невского (разворот на кольце Осипенко-Старопосадская) – ул. Гагарина – ул. Полежаева – ул. Л. Толстого – ул. Б. Хмельницкого – пр. Ленина – ул. Полежаева – и далее на Светотехстрой по маршруту.

Для обозначения направления движения автобусов будут размещены указатели «на Юго-Запад» и «на Светотехстрой».

Автобусный маршрут №29

При движении от ж/д Вокзала – пр. Ленина – ул. Полежаева – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Осипенко – ул. Ленина (р.п. Николаевка) – Восточный обход.

При движении от аэропорта – Восточный обход – ул. Ленина (р.п. Николаевка) – ул. Осипенко – ул. А. Невского – ул. Гагарина – ул. Полежаева – пр. Ленина.

Автобусный маршрут №32

При движении с Химмаша - л. Косарева – ул. Волгоградская – ул. Севастопольская – ул. Сущинского – Северо-восточное шоссе – Александровское шоссе – пр. Ленина – ул. Полежаева – ул. Гагарина и далее по действующему маршруту.

При движении на Химмаш – ул. Гагарина – ул. Полежаева – пр. Ленина – Александровское шоссе – Северо-восточное шоссе – ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева.

Автобусные маршруты №36 и 38

При движении от ж/д Вокзала – пр. Ленина – ул. Полежаева – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Осипенко – ул. Ленина (р.п. Николаевка) – Восточный обход – а/д «Саранск-Кочкурово - гр. Пензенской обл.» и далее по действующим маршрутам.

При движении с с. Макаровка и с. Куликовка – а/д «Саранск-Кочкурово - гр. Пензенской обл.» – Восточный обход – ул. Ленина (р.п. Николаевка) – ул. Осипенко – ул. А. Невского – ул. Гагарина – ул. Полежаева – пр. Ленина

Автобусный маршрут №37

При движении с Химмаша – ул. Косарева – ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева – Северо-восточное шоссе – Александровское шоссе – пр. Ленина – ул. Полежаева и далее по действующему маршруту.

При движении на Химмаш – ул. Полежаева – пр. Ленина – Александровское шоссе – Северо-восточное шоссе – ул. Косарева – пр. 70 лет Октября – ул. Севастопольская – ул. Сущинского – ул. Косарева.

Автобусный маршрут № 40

При движении с Химмаша – ул. Косарева – ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева – Северо-восточное шоссе – Александровское шоссе – пр. Ленина – ул. Полежаева – ул. Гагарина и далее по действующему маршруту.

При движении на Химмаш – ул. Гагарина – ул. Полежаева - пр. Ленина – Александровское шоссе – Северо-восточное шоссе – ул. Косарева – пр. 70 лет Октября – ул. Севастопольская – ул. Сущинского – ул. Косарева.

Автобусный маршрут № 44

При движении с Химмаша – ул. Ленинградская – ул. Косарева – пр. 70 лет Октября – ул. Севастопольская – ул. Сущинского – Северо-восточное шоссе – Александровское шоссе – пр. Ленина – ул. Полежаева и далее по действующему маршруту.

При движении на Химмаш – ул. Полежаева – пр. Ленина – Александровское шоссе – Северо-восточное шоссе – ул. Сущинского – ул. Севастопольская – пр. 70 лет Октября – ул. Косарева и далее по действующему маршруту.

Автобусный маршрут №45

При движении с р.п. Ялга - ул. Осипенко – ул. А. Невского - ул. Гагарина – ул. Полежаева и далее по действующему маршруту.

При движении со Светотехстроя – ул. Полежаева – ул. Гагарина – ул. А. Невского – ул. Осипенко и далее по действующему маршруту.

Для разъяснения вопросов и информирования о возможных маршрутах проезда с 22 по 26 июня будет работать горячая линия: 47-20-84, 47-29-86.