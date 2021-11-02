Оперштаб: Первостепенное внимание – вакцинации и диспансеризации жителей Мордовии

23 июня в Доме Республики состоялось очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Заместитель Председателя регионального Правительства Галина Лотванова доложила, что за неделю заболеваемость коронавирусной инфекцией снизилась почти на 13%. В шести районах республики: Большеигнатовском, Дубенском, Кадошкинском, Старошайговском, Ромодановском и Темниковском за семь дней не выявлено ни одного заболевшего коронавирусом.

Также в Мордовии уменьшилось число стационарных больных: сегодня в ковидных госпиталях на лечении находятся 145 пациентов.

Однако даже в такой стабильной ситуации существуют риски, которые могут спровоцировать рост заболеваемости: частое использование кондиционеров в летний период, появление в России нового штамма омикрона и увеличение заболеваемости в зарубежных странах.

Для сохранения в регионе контролируемой ситуации важна своевременная вакцинация и ревакцинация населения. Это позволит сформировать необходимый уровень коллективного иммунитета, который на сегодняшний день продолжает снижаться и составляет 30 % от взрослого населения.

Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров поручил главам муниципальных районов лично заниматься вопросами вакцинации, чтобы не допустить ухудшения эпидемиологической ситуации осенью. Вакцина в регионе имеется в достаточном количестве – более 12 тыс. доз, в том числе для детей. Кроме того, медицинским учреждениям было поручено, существенно активизировать проведение диспансеризации населения, а также углубленной диспансеризации, тех, кто перенес ковид.

На оперштабе было отмечено, что 25 июня в школах Мордовии пройдут выпускные вечера, а также мероприятия, посвященные Дню молодежи. Организаторам и участникам этих массовых мероприятий необходимо соблюдать все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.