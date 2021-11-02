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МГУ им. Н.П. Огарёва вошёл в число лучших вузов России.

22 июня группа Международная информационная Группа "Интерфакс" представила XIII Национальный рейтинг университетов за 2022 год. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва занял 39 место среди образовательных учреждений России, а также улучшил свои показатели по качеству в четырёх направлениях: образование, социализация, инновации и исследования. 

В этом году 358 вузов страны стали участниками Национального рейтинга университетов. Это независимая оценка российских вузов и их образовательных программ, целью которой является повышение конкурентноспособности. Деятельность университетов оценивали по шести направлениям: образование, бренд, исследования, социализация, интернационализация и инновации.

 Каждое направление ранжируется Интерфаксом отдельно и учитывает несколько показателей. Так, например, в рейтинге «инновации» учитывается количество полученных патентов и испытаний новых технологий, которые вуз проводит совместно с компаниями-партнёрами. Место в рейтинге по параметру «социализация» на 20% определяется тем, как средняя зарплата преподавателей соотносится со средней по региону. В направлении «исследования» есть редкий для списков лучших вузов показатель производительности вычислительных систем, что позволяет получить несколько баллов за собственный суперкомпьютер. 

МГУ им. Н.П. Огарёва улучшил оценки по следующих направлениях:

·        Образование – 73-74 место (2021 г. – 91-94)

·        Исследования – 100-101 место (2021 г. – 118)

·        Социализация - 19 место (2021 г. - 20)

·        Инновации – 38 место (2021 г. - 58-59) 

По сводному рейтингу показателей МГУ им. Н.П. Огарёва занял 39 место среди университетов страны и поднялся на восемь позиций по сравнению с 2021 годом. Сводный рейтинг вузов формируется как сумма оценок по шести направлениям. При этом результат по каждому умножается на коэффициент, определяемый значимостью направления в общей оценке. Образованию и исследованиям выделяется в балле сводного рейтинга по 20%, остальным четырём направлениям — по 15.

 «Улучшение позиций нашего университета в Национальном рейтинге демонстрирует активную работу всей команды вуза. Реализация стратегических проектов по федеральной программе «Приоритет-2030» в этом году позволила повысить наш рейтинг по параметрам «исследования» и «инновации» – это большой прогресс, на котором не стоит останавливаться» – прокомментировал избранный ректор МГУ им. Н.П. Огарёва Дмитрий Глушко.