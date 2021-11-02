Глава Республики провел рабочую встречу с председателем Верховного суда Мордовии Валерием Кияйкиным

Артём Здунов 27 июня провел рабочую встречу с председателем Верховного суда республики Валерием Кияйкиным. Обсуждались вопросы, связанные с обеспечением деятельности районных и мировых судов. В частности, речь шла о выделении дополнительного помещения для Ленинского районного суда г. Саранска. Глава республики поддержал просьбу о передаче ведомству пустующего здания на улице Фурманова в Саранске. Это позволит создать надлежащие условия для осуществления правосудия – в настоящее время в Ленинском районном суде работают 22 судебных состава, а залов судебных заседаний всего пять.

Кроме того, были рассмотрены вопросы организационного и материально-технического обеспечения деятельности мировых судей, а также размещения судебных участков в Саранске, Ковылкинском, Краснослободском и Чамзинском районах республики.