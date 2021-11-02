Глава Мордовии поручил обеспечить безопасность на водоёмах республики

Артём Здунов 28 июня в рамках рабочей поездки в Большеберезниковский район обсудил с главой муниципального образования Иваном Игоновым вопросы обеспечения безопасности отдыхающих на водных объектах, в том числе на озере Инерка.



С наступлением жаркой погоды жители республики устремились на водоемы. При этом отдыхающие зачастую пренебрегают правилами поведения на воде, тем самым увеличивая риск несчастных случаев. Вместе с тем на руководителях муниципалитетов лежит ответственность за обеспечение безопасного отдыха на водоемах. Глава Мордовии напомнил об этом и о необходимости проведения профилактических мероприятий при организации мест отдыха на воде, обеспечения работы спасательных служб, своевременного реагирования на все чрезвычайные ситуации.



«Это касается всех районов республики, сейчас необходимо обеспечить весь комплекс мероприятий по предупреждению несчастных случаев на водоёмах и в местах массового отдыха людей в летний период», - сказал Артём Здунов.



Доклад ответственных о том, как выполняется эта работа, руководитель региона намерен заслушать в ближайшее время.