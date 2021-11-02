В Мордовии более 10 500 семей с невысоким доходом получают выплату на детей от 8 до 17 лет

В Мордовии ежемесячную денежную выплату на детей в возрасте от 8 до 17 лет получают 10 тысяч 679 семей, из них 2 тысячи 44 семьи являются многодетными. В республике в общей сложности уже выплачено более 236 миллионов 680 тысяч рублей.

Выплата на детей от 8 до 17 лет назначается малообеспеченным семьям, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе (в Мордовии доход на каждого члена семьи не должен быть больше 11 тысяч 832 рублей ), имущество семьи не превышает установленные требования, а у родителей есть подтвержденный доход или уважительная причина его отсутствия.

Размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи и может составлять: 50%, 75%, 100% прожиточного минимума на ребенка в регионе. В Мордовии это 5 811 руб., 8 716 руб. 50 коп., 11 622 руб. соответственно.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, лично в клиентской службе ПФР, либо через МФЦ.

Выплата назначается на год, затем необходимо подать новое заявление.

Первая выплата осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня одобрения. Последующие выплаты производятся в третье число каждого месяца за предыдущий месяц, при этом, если третье число выпадает на выходной, либо праздничный день, выплата осуществляется в последний рабочий день перед выходным.