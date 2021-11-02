Состоялась двенадцатая сессия Госсобрания Мордовии седьмого созыва

29 июня состоялась двенадцатая сессия Госсобрания РМ седьмого созыва. В ее работе принял участие Глава Мордовии Артём Здунов.



Было рассмотрено 14 вопросов повестки дня. Изменения внесены в Закон Республики Мордовия «Об административной ответственности на территории Республики Мордовия». Перечень правонарушений, подлежащих административной ответственности, дополнен случаями оказания услуг общественного питания, бытовых услуг в неустановленных для этого и необорудованных местах; производства земляных работ в отсутствие ограждений, указателей, аварийного освещения, пешеходных мостиков, объездных путей, наличие которых предусмотрено правовым актом органа местного самоуправления; размещения транспортного средства, прицепа к нему и разукомплектованного транспортного средства на детской или спортивной площадках и др.



Ряд законодательных актов Республики Мордовия, касающихся организации выборного процесса были приведены в соответствие с Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».



Внесены изменения в Закон Республики Мордовия «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по поддержке сельскохозяйственного производства», которые уточняют наименования государственных полномочий по предоставлению компенсационной выплаты и ежемесячной денежной выплаты молодым специалистам, которые трудоустроились в сельхозорганизации и организации системы государственной ветеринарной службы.



Также на сессии принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Государственного Собрания Республики Мордовия Юрия Левашкина, назначены на должности мировые судьи судебных участков Октябрьского района г.о. Саранск, Старошайговского и Ельниковского муниципальных районов.



Кроме того, в рамках рассмотрения одного из вопросов повестки сессии Глава Мордовии Артём Здунов призвал исполняющего обязанности прокурора РМ к совместному безукоризненному исполнению поручений руководства Российской Федерации в части своевременного принятия мер по наведению порядка в социально-экономической сфере Республики Мордовия, а также усилению взаимодействия прокуратуры с правительством и органами исполнительной власти региона по оздоровлению государственных финансов, защите государственных интересов в сфере имущественных отношений.